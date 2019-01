Nuova segnaletica a Marostica: «abbandoni i rifiuti? Sei “mona” 3 volte»

Condividi

«Chi abbandona i rifiuti è tre volte “mona“». Il Comune di Marostica ha deciso di ricordarlo agli incivili con dei cartelli installati in diverse zone. Tre volte, “perché potrebbe lasciarli davanti casa, dato che a Marostica li raccolgono porta a porta”, “perché la tassa sui rifiuti la paga comunque, quindi è un ulteriore spreco” e “perché potrebbe godersi un’esistenza più salutare in un ambiente migliore”. In calce, un avvertimento per chi pensasse di togliere il cartello: “sei ancora più mona, tanto lo reinstalleremo, con i tuoi soldi”.

Marostica è solo l’ultimo Comune a installare questo tipo di cartelli. A fare da apripista nel 2016 era stato Badia Polesine (Rovigo), seguito da Veggiano (Padova) e Salgareda (Treviso). (r.a.)

(Ph. Sofia Bolognesi / Facebook)