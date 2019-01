Omicidio Kercher, Corte Ue condanna Italia: «risarcire Amanda Knox»

Condividi

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a versare 10.400 euro ad Amanda Knox a titolo di risarcimento di danni morali, più 8 mila euro per le spese legali. La sentenza riguarda il caso che vede opposti la cittadina statunitense allo Stato italiano e che concerne la procedura con cui la giustizia italiana è arrivata a condannare la Knox per calunnia. Durante un interrogatorio avvenuto il 6 novembre 2007, la giovane aveva accusato il congolese Patrick Lumumba, di aver ucciso la studentessa britannica Meredith Kercher, coinquilina della Knox. L’uomo è stato successivamente assolto e la Knox è stata condannata a tre anni di reclusione per calunnia. La sentenza della Corte di Strasburgo è stata unanime: si è verificata una violazione procedurale, ma non una violazione sostanziale, dell’articolo 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo sul divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti: «non c’è alcuna prova che la Knox sia stata soggetta al trattamento inumano e degradante del quale si era lamentata».

La violazione procedurale riscontrata riguarda il fatto che la Knox non ha avuto il beneficio di un’indagine approfondita, in grado di appurare i fatti e le responsabilità, in seguito all’accusa da lei formulata di essere stata maltrattata durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007. Per la Corte, comunque, le autorità italiane non sono state in grado di dimostrare che la restrizione dell’accesso della Knox a un legale, durante l’interrogatorio del 6 novembre, nel momento in cui era stata formulata un’accusa penale nei suoi confronti, non abbia irreparabilmente danneggiato la correttezza della procedura nel suo insieme. (r.a.)