Padova, Giordani: «migranti come ebrei»

«C’è un’agghiacciante similitudine tra quello che è accaduto agli ebrei durante la Shoah e nelle vicende di oggi che vedono morire nel Mediterraneo migliaia di migranti». A dirlo il sindaco di Padova, Sergio Giordani. «Molti italiani si resero complici dei nazifascisti e molti girarono la testa dall’altra parte. Molti altri si opposero come potevano a questo orrore», ha detto ancora il primo cittadino patavino concludendo: «chissà se anche allora li deridevano chiamandoli buonisti».

Nicola Finco, presidente del gruppo consiliare della Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto, non ci sta e risponde così alle parole di Giordani: «sta sfruttando una tragedia immane come quella della Shoah per fare polemica politica su un tema delicato come quello dell’accoglienza. Una caduta di stile che si sarebbe potuto benissimo risparmiare. Non possiamo assolutamente avvicinare i nazisti persecutori di ebrei ai politici che oggi si oppongono all’apertura indiscriminata dei porti. I veri responsabili della situazione drammatica che stiamo vivendo ai nostri giorni non sono certo Salvini e i rappresentanti della Lega, ma piuttosto coloro che hanno sfruttato questa povera gente ingrassando il business dell’accoglienza senza tuttavia garantire un futuro ai disperati che approdavano sulle nostre spiagge. L’unica similitudine che vedo è tra i lager e i campi di accoglienza come Bagnoli dove i profeti dell’accoglienza hanno stipato centinaia e centinaia di persone. Basta con questi politici buonisti – conclude il capogruppo leghista – che continuano ad affermare che l’Italia può accogliere tutti senza limiti». (a.mat.)

