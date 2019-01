Rivoluzione autostrade: arrivano le colonnine per auto elettriche

Condividi

Sono in arrivo le colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle aree di servizio della rete autostradale italiana. Il progetto, si legge in una nota di Anas, è partito con la pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento delle concessioni delle aree di servizio che prevedono le colonnine di ricarica elettrica veloce sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sulla A19 “Palermo-Catania” e in 10 aree di servizio lungo la A91 “Roma-Fiumicino” e la A90 “Grande Raccordo Anulare di Roma”, dove il servizio è già disponibile presso l’area di servizio di Selva Candida Esterna.

L’obiettivo è quello di estendere il servizio in tutte le aree di servizio affidate in concessione lungo la rete autostradale in gestione diretta Anas (in totale 41 impianti). Il progetto, sottolinea l’ad di Anas Massimo Simonini, «conferma l’impegno di Anas per lo sviluppo del Piano nazionale per la mobilità elettrica e sostenibile e contribuisce al piano di riduzione delle emissioni di polveri sottili, previsto dalla normativa europea, con ricadute significative in termini di miglioramento della qualità dell’aria, soprattutto nei grandi centri urbani». (r.a.)

