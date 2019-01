Titolo su gay, Il Canal chiama Libero: «andate in mona» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Nuovo video dell’influencer più amato del Veneto: Il Canal. Cavalcando le polemiche sul titolo di Libero “Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay”, ha deciso di chiamare la redazione per chiedere spiegazioni. «Io non ho capito bene che legame ci sia tra il buco finanziario e il buco prediletto. Però ho paura che sia colpa mia». Il Canal spiega il perchè: «io sono 3 anni che faccio l’influencer e tanti mi hanno criticato dicendo che sono monatematico. La mia paura è che abbia stomegà. Uno si sente obbligato e dopo ghe passa la voia. E adesso cosa faccio? In Veneto si dice xè pezo un tacon che un buso». Dopo aver ricevuto le rassicurazioni dalla ragazza della redazione di Libero che , il Canal conclude la telefonata dicendo: «beh a questo punto vada in mona anche lei e tutta la redazione». (a.mat.)