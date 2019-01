Toscani: «Salvini ha complessi da travestito»

Condividi

«Matteo Salvini indossa le divise. Ha dei complessi da travestito. Si traveste per immedesimarsi in cose che non saprà mai fare. Per lui è più importante apparire che essere. Per lui tutti i giorni è Carnevale». E’ questo l’ultimo attacco di Oliviero Toscani al ministro dell’Interno durante un’intervista su Tg Zero di Radio Capital.

Ma il fotografo non si è fermato qui. Dopo aver ipotizzato la necessità di «una guerra partigiana contro chi è al governo in questo momento», ha detto la sua anche sulle parole di Gino Strada secondo il quale il governo è fatto «per metà da fascisti e per metà da coglioni» (clicca qui per leggere). «Che differenza c’è? – ha detto Toscani -. Non serve dire questo, la situazione attuale è molto più grave di così. Ormai nel 2019 dobbiamo iniziare a capire cosa è il futuro e questo governo non ha visione del futuro». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)