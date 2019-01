Turismo colli Euganei, assessore veneto: «hotel non all’altezza»

Condividi

L’assessore regionale veneto al turismo Federico Caner (in foto)in visita ad Abano e Montegrotto, noti paesi termali dei colli Euganei, ha bacchettato gli albergatori locali, in quanto, esclusi pochi hotel a 5 stelle, gli altri non sarebbero all’altezza. Come riporta Federico Franchin sul Mattino di oggi a pagina 30, secondo Caner manca l’innovazione, la tecnologia, la connessione internet. Caner ha invitato gli albergatori a sfruttare i bandi europei per gli investimenti. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)