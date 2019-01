Usa 2020, ex militare gay si candida a presidenziali

L’americano Pete Buttgieg, soprannominato “Mayor Pete” per la sua esperienza da sindaco di South Bend dove fu eletto nel 2011, non ancora trentenne, veterano della guerra in Afghanistan, omosessuale dichiarato e sposato dal 2018 con il suo compagno, ha annunciato la sua corsa alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020. Buttgieg rappresenta l’ala più progressista dei dem a stelle e strisce e punta a diventare il primo «presidente millenial» (cioè nato negli anni ’80). (t.d.b.)

I launched a presidential exploratory committee because it is a season for boldness and it is time to focus on the future. Are you ready to walk away from the politics of the past?

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 23 gennaio 2019