Vacanza con i bambini sulla neve: come e perché scegliere Folgaria

Di posti spettacolari sulle nostre Alpi ce ne sono innumerevoli, ma non sono tutti tranquilli e adatti per andarci con dei bambini. Fra le tante destinazioni sono in molti a scegliere di venire a Folgaria, evitando il caos di altre mete mondane e spendendo anche molto meno. Anche se l’area di Folgaria non è grandissima, non si può certo dire che i servizi o le cose da fare manchino. Con l’incrementare del flusso di turisti infatti le strutture e i servizi sono andati aumentando.

Oggi si può dire che sia un comune pronto ad accogliere turisti di ogni genere e ad intrattenerli al meglio. Il fatto che buona parte di questi tornino di nuovo qui anno dopo anno ne è una prova. Gli hotel Folgaria hanno ottimi servizi, i migliori hanno anche ristorante e wellness. Qualche buon hotel è ubicato anche proprio sulle piste, risultando ancora più comodo per fare le vacanze sulla neve. Se ci sono bambini è importante scegliere magari una struttura che abbia il miniclub, un centro attivo di organizzazione di attività ed escursioni e tutto quello che può servire alle famiglie.

Folgaria, la meta invernale perfetta con i bimbi

Le vacanze sulla neve sono già di per sé qualcosa di unico e speciale per i bambini. Essi infatti adorano la neve e passare una giornata a giocarci è un momento atteso da quando le temperature fuori diminuiscono. Folgaria è una località che si presta alla perfezione alle settimane bianche sulla neve e per i piccoli ha molto da offrire. Le atmosfere sono magiche, i paesaggi innevati scaldano il cuore e i piccoli adoreranno questi luoghi. Questi faranno da cornice infatti a momenti speciali e a tante attività divertenti.

Una di queste è sicuramente la ciaspolata: gli itinerari e i centri che organizzano escursioni con le ciaspole ai piedi, anche per i bimbi sono moltissimi. Per approcciare i piccoli agli sport invernali ci sono diversi corsi per dilettanti anche a prezzi molto vantaggiosi: le migliori strutture alberghiere non di rado propongono sconti speciali, anche per gli skipass.

Per i piccoli e per il loro divertimento sulla neve ci sono inoltre zone dedicate: i babypark e i kinderheim. Qui potranno divertirsi come matti e interagire con altri bimbi per creare un gruppetto complice e unico. I più grandicelli potranno anche provare a pattinare: un’attività strategica anche in caso di pioggia visto che la pista di pattinaggio in centro è coperta.

Perché proprio Folgaria?

Il comune di Folgaria si trova in una posizione strategica, a un passo dal confine con il Veneto, immerso in una delle zone più belle del Trentino è collegato facilmente anche con i paesi circostanti. Il centro è pedonale e consente di passeggiare con i bambini fra locali, bar e negozi senza troppa paura delle auto, senza contare che l’aria è buona e c’è poco rumore.

La distesa di neve che cade abbondante in questi luoghi consente di dedicarsi a tutto quello che si potrebbe fare sulla neve: le piste infatti sono ben curate e lunghe oltre 100 chilometri. Alcuni hotel sono proprio sulle piste: una vera comodità. Se il meteo comunque non fosse favorevole il comune è ben attrezzato per sparare la neve con i cannoni: insomma la neve qui in inverno non manca mai.

