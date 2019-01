Vicenza, morta la bimba di 7 mesi trovata esanime in culla

Condividi

Tragedia a Grumolo di Abbadesse, in provincia di Vicenza. Ieri sera una mamma è andata a controllare la figlioletta di 7 mesi che dormiva nella sua culla quando si è accorta che qualcosa non andata. La piccola era immobile, il suo respiro assente. I genitori disperati hanno immediatamente chiamato i soccorsi che sono riusciti, dopo minuti interminabili di rianimazione, a far ripartire il cuore della bimba. Trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Bortolo, la piccola si è aggrappata alla vita ed ha lottato fino all’ultimo. Purtroppo è morta oggi nel reparto di terapia intensiva pediatrica. (a.mat.)

Fonte: Il Giornale di Vicenza

(ph: Alfonso1/Wikipedia)