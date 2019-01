Autonomia, Confindustria Veneto: «vogliamo tutte le 23 materie»

Condividi

Il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas si schiera apertamente con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in materia di autonomia, appoggiando la legge delega che chiede 23 materie. Come riporta Martina Zambon sul Corriere del Veneto di oggi a pagina 2 infatti Zoppas ha dichiarato ieri all’assemblea di Confindustria Venezia-Rovigo di volere tutte le 23 materie, per un’autonomia a 360 gradi. Il tema che sta più a cuore a Confindustria Veneto è quello delle infrastrutture, in particolare la Tav: «qualcuno vuole blocare le infrastrutture e noi non possiamo permettercelo». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)