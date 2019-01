Bus a fuoco, Codacons: «Raggi dia vestiti ignifughi a passeggeri»

Condividi

«Il Comune di Roma metta a disposizione dei passeggeri materiale di abbigliamento ignifugo per proteggersi da eventuali roghi che dovessero scoppiare nei bus». E’ questa la richiesta di Codacons a seguito degli ultimi due incendi che hanno coinvolto due pullman di linea nella capitale la notte scorsa. «Di fronte al persistere del fenomeno che si ripresenta con frequenza oramai costante, non ci resta altro da fare che chiedere misure eccezionali per tutelare l’incolumità dei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico. Chiediamo al sindaco Raggi di adottare misure volte a limitare possibili danni agli utenti – spiega il presidente Carlo Rienzi -. In tal senso il Comune farebbe bene a mettere gratuitamente a disposizione dei passeggeri presso ogni singola fermata dei bus tute e altri generi di abbigliamento totalmente ignifughi, che gli utenti possono indossare prima di salire su una vettura per poi lasciare una volta scesi alla fermata di destinazione». E conclude: «farebbe bene il Comune a indennizzare i cittadini dei continui problemi e disservizi disponendo la gratuità di bus, metro e tram per una intera giornata». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(in foto: il bus che prese fuoco a Roma nel giugno scorso. ph: Twitter @GiacDistefano)