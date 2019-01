Cgil, è ufficiale: Landini nuovo segretario

Condividi

Maurizio Landini (in foto) è il nuovo segretario generale della Cgil. La conferma è arrivata nella serata di ieri, con il voto dell’Assemblea generale del sindacato. Su 302 aventi diritto, l’ex segretario generale della Fiom ha ricevuto 267 voti a favore pari al 92,7% dell’assemblea. I no alla sua elezione sono stati invece 18 e 2 le schede bianche. Dopo l’ufficialità dell’elezione, Landini è sceso in platea e ha abbracciato la leader uscente Susanna Camusso, ringraziandola poi sul palco «per la sua capacità di ascolto e autonomia».

In conferenza stampa, Landini ha ribadito la volontà di «avviare una nuova stagione unitaria, che non sia solo la somma di Cgil, Cisl e Uil, ma che ricostruisca l’unità sociale del mondo lavoro». Il neo segretario si è poi speso in difesa delle grandi opere, a partire dalla Tav. «Andare verso il blocco di tutti cantieri non credo sia una cosa molto intelligente. Ma allo stesso tempo c’è anche un problema relativo ad un piano straordinario di investimenti in infrastrutture, non solo materiali ma anche sociali, che non viene realizzato». (r.a.)

