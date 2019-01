Cgil, Landini: «Salvini e Di Maio parlano senza aver mai lavorato»

Condividi

Il nuovo leader della Cgil Maurizio Landini, alla domanda posta da Dario Vergassola se consiglierebbe a Salvini di mettersi anche la tuta blu da operaio, ha risposto così: «questo è un sindacato che ha una idea diversa della Società che vogliamo, inclusiva. Non come Salvini, non come la Lega che ci stanno portando indietro. Abbiamo due vicepremier che parlano di lavoro senza aver mai lavorato o essere stati poveri».

«Con questo governo – ha aggiunto Landini nel suo primo intervento da segretario generale – non c’è nessun cambiamento nella cultura delle scelte politiche. In questo Paese il problema non è solo creare lavoro ma creare lavoro di qualità con diritti. Le forze politiche che ci governano – ha aggiunto – hanno la maggioranza nei sondaggi quando in realtà la maggior parte delle persone non va a votare perché non ha luoghi di espressione e partecipazione. Ci sono rimasti solo l’austerità o i populismi. Dobbiamo ricostruire una cultura democratica basata su giustizia sociale e lavoro».

Pronta la replica del sottosegretario per il Lavoro e le Politiche Sociali Claudio Cominardi: «ringrazio la Cgil per aver riconosciuto che al Governo è importante avere persone legate al mondo del lavoro. Come il sottoscritto. Conosco il lavoro duro da quando ero ragazzino, mi sono fatto i calli in fabbrica per quasi vent’anni e ho vissuto sulla pelle il rischio alla povertà e l’insicurezza sociale. Per questo – aggiunge – sto combattendo per il lavoro dignitoso, il contrasto alla povertà e il superamento della Legge Fornero. Aspetto che il nuovo segretario Maurizio Landini sono certo riconoscerà». (a.mat.)

