Danni maltempo, De Menech: «montagna bellunese abbandonata»

Il deputato bellunese Roger De Menech appoggia la posizione degli amministratori agordini che hanno accusato senza mezzi termini l’immobilismo della Regione Veneto e le promesse mai mantenute da Zaia. «Ricordo che nessuna misura è stata varata dalla Regione, giunta o consiglio, per alleviare le popolazioni colpite o contribuire economicamente ai bilanci dei comuni che devono, da soli, provvedere a ripristinare la sicurezza e dove possibile rimuovere il legname da sentieri, boschi e vie pastorali – dichiara De Menech in un comunicato -. Non la sospensione delle tasse, come per esempio il bollo auto, non contributi straordinari, non un programma di interventi, come per esempio ha fatto il Trentino».

«La finanziaria regionale è stata votata come se nulla fosse successo. I sindaci agordini hanno ragione e confermano i timori che abbiamo sempre avuto nei confronti di Venezia e del presidente Luca Zaia. Dopo l’uragano di fine ottobre, nulla è stato fatto dalla Regione per rimuovere i milioni di alberi abbattuti. Oggi, oltre all’abbandono del territorio, emergono anche i rischi fitosanitari. Gli alberi caduti sono facilmente aggredibili da parassiti che poi possono contaminare i boschi e la flora ancora integri. Da non trascurare, infine, le decine di imprese che nelle settimane successive al maltempo hanno lavorato giorno e notte per rimettere a posto strade, costruire scogliere, rimuovere macerie. Di Zaia e la sua giunta rispetto agli eventi catastrofici – conclude il deputato – i bellunesi ricorderanno solo lo splendido volo in elicottero e avranno la conferma di essere stati definitivamente abbandonati».