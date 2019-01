Donna non fertile rimane incinta: il bebè avrà tre genitori

Condividi

Una donna infertile greca di 32 anni sta partecipando ad uno studio clinico pilota e tra qualche mese darà alla luce un bebè che di fatto avrà tre genitori, due mamme e un papà. La paziente è rimasta incinta (oggi è alla 27esima settimana) dopo essersi sottoposta ad una tecnica di riproduzione assistita avanzata detta Mst (Maternal spindle transfer) che prevede la combinazione di materiale dall’ovulo della paziente con quello di una donatrice. Nello specifico, come riporta Newsweek, i ricercatori rimuovono il nucleo di un ovulo con mitocondri mutati o danneggiati. Questo viene quindi trapiantato in un altro ovulo, questa volta con mitocondri sani, dal quale era stato precedentemente rimosso il nucleo. L’ovulo così ottenuto viene quindi fecondato dal seme di un partner maschile.

La procedura è seguita dagli scienziati della società spagnola Embryotools che affermano come la nuova tecnica ha una serie di vantaggi significativi rispetto agli altri sistemi di riproduzione assistita. Il patrimonio genetico del bimbo che nascerà sarà così composto: oltre il 99% del suo Dna arriverà dai genitori biologici, anche se una terza persona contribuisce con il suo ovulo. La tecnica molto discussa era stata già utilizzata in passato per prevenire la nascita di bambini con malattie mitocondriali genetiche ma è la prima volta che è stata usata per trattare l’infertilità. César Palacios-González, professore di etica presso l’Università di Oxford, ha commentato così la notizia: «questa è davvero una grande notizia in termini di medicina riproduttiva e biotecnologia. Ora, il principale problema è etico ovvero se l’utilizzo di Mst per il trattamento dell’infertilità non correlata a malattia mitocondriale sia moralmente ammissibile». (a.mat.)

