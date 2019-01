Europee, il “fronte” anti-populista ha perso in partenza

Condividi

Non c’è bisogno di attendere il 30 maggio per conoscere i risultati delle elezioni europee. Ci potrà essere una maggiore o minore tenuta delle componenti tradizionali, i socialdemocratici, i popolari e i liberali. Questi partiti, al centro della dialettica democratica per oltre un secolo e mezzo, formano ormai un gruppo politico sostanzialmente compatto con programmi e linguaggi indistinti. È sicuro invece che il Parlamento Europeo si riempirà di nuove forze politiche composite, indecifrabili e alcune ancora sconosciute. Purtroppo, alcuni credono che il modello “Grosse Koalition” declinato nei vari Paesi in modi diversi (alla Chirac-Macron, alla Monti-Letta-Renzi e prima ancora quello mascherato alla Tony Blair) possa costituire un argine all’avanzata populista. Questo argine crollerà perché è inadeguato sia a governare il presente sia a fare funzionare la democrazia.

«Fa più impressione la violenza del fiume che straripa che quella degli argini che la contengono» (Brecht): gilet gialli, Salvini e Orban, l’assassinio del sindaco di Danzica, la proliferazione di indipendentismi e autonomismi, l’Afd e i tafferugli sempre più numerosi ovunque, sono la faccia evidente della violenza. Ma la violenza maggiore è quella taciuta dell’esclusione di gran parte del popolo dalle decisioni democratiche. Inoltre, c’è la contraddizione che mai come ora il popolo invoca per ogni problema l’intervento del governo, poiché la società contemporanea s’è evoluta (o involuta) in un sistema così complesso che richiede di essere governata a scale sempre più ampie e meno efficienti. La trappola di una nota contraddizione: si vuole giustizia e democrazia, ma s’invoca più governo. L’anticamera delle dittature.

I media mainstream definiscono genericamente populiste queste nuove forze politiche che si apprestano a riempire il Parlamento europeo e a rappresentare le emozioni confuse dei cittadini. Paventare la generica minaccia populista e della destra neofascista è un’astuzia che ha funzionato in passato in qualche caso, ma oggi non basta più a contenere l’ondata populista. La disfatta dei partiti tradizionali e della classe dirigente che esprimono sarà inevitabile se continuano a considerare tutti i populismi alla stessa stregua a causa della loro incapacità di comprendere i fenomeni sociali in corso. Alcuni studiosi li hanno compresi da tempo, ma sono rimasti tra le mura sicure e ovattate di accademie ignave e corrotte. Più si procede in questo modo, più si creano le condizioni perché si crei un fronte unico anti-sistema. Nel caso italiano due partiti antitetici quali Lega e 5 stelle sono stati indotti ad allearsi e convivere perché nessuno di essi ha trovato qualcuno disposto a sostenerli tra le forze più moderate. La conseguenza è che alla diversità sostanziale dei programmi, per potere cooperare si sostituisce il catalizzatore unico dell’anti sistema e si accentuano proprio quelle caratteristiche per cui sono criticati dalle forze politiche tradizionali.

Il sistema elettorale proporzionale imposto dall’Unione non consente l’applicazione di leggi elettorali strumentali che escludono (o tentano di escludere) chi non si conforma allo status quo. Il Parlamento Europeo rappresenta i cittadini dell’Unione, ma non esprime direttamente un governo al quale non conferisce né toglie la fiducia. Nuove forze politiche eterogenee approderanno in massa a Bruxelles: le destre austriache, tedesche, olandesi e scandinave; i nazionalisti dell’est; i post-fascisti di Marine Le Pen e i sovranisti italiani. Poi ci saranno i movimenti più innovativi tra cui il più interessante e numeroso sarà il Cinque Stelle italiano, ma anche gli spagnoli Ciudadanos e Podemos assieme a numerosi gruppi minori provenienti da altri Paesi. Se costoro si organizzeranno saranno in grado di dettare l’agenda del Parlamento. Alcuni si stanno impegnando in questa direzione e hanno fatto progressi sostanziali nel processo di aggregazione. Si tratta delle destre nazionaliste che nell’Europa occidentale sono rappresentante soprattutto dalla Lega italiana (non più Nord) e dal Front National francese. Si spera che anche i gruppi più innovativi e progressisti (evito la parola “sinistra”) riescano a trovare il modo di formare un gruppo parlamentare compatto in grado di influenzare la politica dell’Unione in modo alternativo alle destre senza confondersi con i conservatori.

Questi ultimi, che stanno cercando di coalizzarsi per mantenere lo status quo, sono destinati a perdere. Si tratta di vedere come perderanno: con senso di responsabilità contribuendo a traghettare verso il nuovo i fermenti popolari; o con l’atteggiamento dell’ “après moi le déluge” e più prosaicamente “dei popcorn” renziani. Il compito dei conservatori e della cosiddetta classe dirigente è duplice. Da una parte rallenta il cambiamento cercando di non distruggere tutto e subito e di salvaguardare qualche potere e privilegio. Dall’altra, se sono conservatori illuminati, si preoccupano di fare in modo che chi inevitabilmente li sostituirà possa crescere, formarsi e moderare il radicalismo, lasciando loro un posto e un ruolo nel panorama politico. Se i conservatori non si comportano in questo modo, non meritano il nome di classe dirigente che si auto attribuiscono e diventano i veri responsabili di rivoluzioni e colpi di Stato. Un atteggiamento costruttivo è presente in alcuni rappresentanti della classe dirigente uscente, ma la più parte preferisce resistere a un assedio senza speranza piuttosto che cercare di comprendere le nuove situazioni ed esigenze. E questo è male per tutti.

