Macedonia, ok di Atene a nuovo nome: strada spianata per Ue e Nato

Con 153 voti a favore contro 146, il parlamento greco ha approvato l’accordo sul cambio di nome della Macedonia. Il sì di Atene mette fine a una disputa lunga oltre un quarto di secolo. Fin dalla sua indipendenza dalla Jugoslavia nel 1991, infatti, la Grecia si è rifiutata di riconoscere il nuovo Stato per via del nome Macedonia, storica regione che diede i natali ad Alessandro Magno. Per tale ragione, a livello internazionale, lo Stato balcanico aveva dovuto adottare la denominazione FYROM (acronimo inglese di Ex Repubblica jugoslava di Macedonia) e, soprattutto, il veto greco ha finora bloccato l’iter per l’ingresso di Skopje nell’Unione Europea e nella Nato.

La risoluzione dell’annosa questione è iniziata lo scorso giugno, con l’accordo di Prespa, sottoscritto dal premier macedone Zoran Zaev e da quello greco Alexis Tsipras, che prevedeva il cambio di nome in “Repubblica della Macedonia del Nord“. La nuova denominazione è stata approvata lo scorso 11 gennaio dal parlamento di Skopje e oggi l’ok di Atene spiana definitivamente la strada per una nuova stagione di cooperazione internazionale alla “nuova” Macedonia del Nord.

