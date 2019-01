Mamma Ferragni “asfaltata” in tv: «Chiara? Una nullità»

Condividi

Linkedin email

«Una modella con delle belle gambe. È una nullità, non sa fare niente». Questo il giudizio perentorio del direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino, sulla più celebre influencer italiana, Chiara Ferragni. Un’esternazione che ha a dir poco indispettito la madre della giovane “Ferragnez“, Marina Di Guardo, ospite ieri del salotto di Piero Chiambretti su Rete4. Mamma Ferragni sperava di parlare del suo nuovo romanzo (La memoria dei corpi, ed. Mondadori) ed elogiare i successi della figlia, ma purtroppo per lei, si è trovata di fronte il “cattivissimo” Dago. «Il grande richiamo della figliola è il suo corpo», la tesi di D’agostino rigettata dalla Di Guardo: «non credo proprio, è il suo carisma, la capacità comunicativa».

«Ma quale? Non parla, non va in tv, è il suo corpo a parlare per conto suo. Ed è una grande dote». Punta sul vivo, la signora Ferragni ha difeso «Chiara e Fede» dalle critiche degli «invidiosi» che li criticano per l’esposizione sui social network del figlio Leone. «In un’Italia nichilista che non crede più a niente, loro propongono dei valori, il valore della famiglia». Dago però non ci sta: «ma quali valori propone? I francobolli? È una modella con due belle gambe e un bel culetto». Un attacco che per la Di Guardo è l’ennesima «dimostrazione di invidia. Ho subito un processo: ero qui per parlare del libro, è stato un agguato». (r.a.)

(Ph. #CR4 / Mediaset, fotogramma)