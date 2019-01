Condividi

Linkedin email

Il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto (in foto) ha deciso di vietare i banchetti di Forza Nuova a Mestre e a Dolo in occasione del Giorno della Memoria, domenica 27 gennaio. Lo riporta Carlo Mion su La Nuova Venezia di oggi a pagina 23. Secondo il prefetto l’iniziativa del movimento di estrema destra era una mera provocazione che non ha anche fare con la libertà di espressione perché i fondamenti del Paese non devono venire meno. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)