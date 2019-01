Operaio morto in cantiere Pedemontana, Cgil Veneto: «Zaia intervenga»

Condividi

Il segretario generale della Cgil del Veneto Christian Ferrari interviene in una nota sugli incidenti sul lavoro. Gli ultimi casi sono avvenuti ieri, uno in un cantiere della Pedemontana veneta e uno a Cavallino Treporti (Venezia) dove un operatore ecologico è rimasto schiacciato da un cassone ed è in condizioni gravi. «È il momento di dire basta – afferma Ferrari che chiede alla Regione Veneto «una convocazione urgente poiché nessuno degli impegni assunti è stato rispettato. Un richiamo anche alle imprese». Annuncia inoltre scioperi in caso di mancati provvedimenti. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)