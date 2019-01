Padova, tamponamento in A4: 7 km di coda

Condividi

Linkedin email

Un incidente in A4 a Padova ha causato 7 km di coda in direzione Milano. Il tamponamento tra un camion e un’auto si è verificato alle 8:15 di stamattina all’altezza dello svincolo con l’A13. I mezzi coinvolti sono stati spostati e per fortuna non ci sono feriti. (t.d.b.)