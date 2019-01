Scuola, la proposta: smartphone vietati e ritorno dell’educazione civica

Condividi

L’educazione civica potrebbe presto tornare tra le materie scolastiche «dalla materna alle superiori». Ieri in Commissione cultura della Camera è partito l’iter della proposta, portata avanti dal deputato leghista Massimiliano Capitanio.

La proposta verrà integrata da altri testi depositati, come quelli di Lega e Forza Italia che dispongono il divieto di usare gli smartphone in classe, anche per i professori. Le proposte verranno integrate in un unico testo che approderà in Parlamento a febbraio. (r.a.)

Fonte: Il Messaggero

(Ph. Shutterstock)