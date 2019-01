Strada: «Salvini parla di mangiatoie? Calunnia, pensi ai 49 milioni della Lega»

Condividi

Il fondatore di Emergency, Gino Strada, è stato ospite ieri sera a Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber su La7. La conduttrice ha chiesto al medico di rispondere alle accuse lanciate da Matteo Salvini e lui ha risposto così: «i bilanci di Emergency sono sul nostro sito, sono pubblici e li possono vedere tutti. Quelli della Lega sono in procura. Mangiatoie? Detto da chi si è intascato 49 milioni di euro… Cosa di cui non si parla troppo in Italia, o comunque non se ne parla abbastanza. E’ chiaramente una calunnia, noi non abbiamo mai preso soldi da uno scafista o da un trafficante di esseri umani. Si continuano a lanciare accuse senza nessuna sostanza. Tutta questa messa in scena sulle Ong cos’ha prodotto? Niente».

E quando la Gruber gli chiede se pensa che Salvini vada processato per il caso Diciotti, Strada risponde: «assolutamente sì e spero che ciò succeda perchè è stato commesso un crimine. Poi, se Salvini riuscirà a cavarsela per qualche immunità o grazie agli amici degli amici, si vedrà. Comunque non credo che sia l’unico che andrebbe processato in Europa per la questione migranti». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)