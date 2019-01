Tassa di sbarco, Brugnaro: «veneti entreranno gratis a Venezia»

Condividi

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha annunciato che è d’accordo a non far pagare la tassa di sbarco ai veneti. In occasione dell’Assemblea di Venezia il primo cittadino lagunare ha affermato di voler accogliere l’invito del presidente della Regione Luca Zaia a non far pagare il contributo di sbarco ai veneti che dunque «entreranno gratuitamente perché – spiega – Venezia è la capitale del Veneto. Poi – ha aggiunto – dovremo cercare le coperture dal punto di vista giuridico e anche i veneti dovranno capire che chi vive nel centro storico di Venezia ha diritto di vivere bene perché quel diritto poi garantisce la qualità di questa città». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Luigi Brugnaro)