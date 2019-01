«Un panzerotto per l’ambiente: olio esausto alimenterà mezzi pubblici»

Condividi

L’olio esausto potrebbe presto diventare biocarburante per i mezzi pubblici della città di Bari. L’iniziativa è stata annunciata dall’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli che ha già preso contatto con l’Eni per la futura collaborazione.

Il politico ha spiegato su Facebook: «un panzerotto per l’ambiente. Sta per partire a Taranto una sperimentazione davvero figa: su alcuni mezzi pubblici verrà utilizzato un bio carburante ottenuto dal recupero degli scarti di olio. L’olio della frittura per intenderci. Un bell’esempio di economia circolare che vogliamo portare anche a Bari. Abbiamo infatti preso contatti con l’Eni per avviare la stessa sperimentazione su alcuni nostri autobus cittadini. Diventa perciò sempre più importante conferire correttamente negli appositi raccoglitori diffusi in città gli oli alimentari e di frittura che grazie a particolari lavorazioni vengono trasformati in biocarburanti di alta qualità. Quindi, lasciate perdere la dieta e mangiate tutti i panzerotti che volete. Farete bene al vostro umore e conferendo correttamente l’olio anche all’ambiente».