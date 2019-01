Vede immagini uscire dal pc: sindrome di “Alice nel Paese delle meraviglie”

Condividi

Linkedin email

Uno statunitense di 54 anni ha visto icone e immagini uscire dal computer e fluttuare davanti ai suoi occhi come se fossero reali. L’esperienza è durata per circa 10 minuti ed è stata descritta sulla rivista Neurocase come sindrome di Alice nel Paese delle meraviglie. In questo caso è stata generata da un tumore al cervello ma può presentarsi anche con infezioni e disturbi psichiatrici. Subito dopo l’allucinazione, l’uomo ha avvertito un violento mal di testa, nausea ed estrema sensibilità alla luce.

Corso al pronto soccorso e dopo una risonanza magnetica i medici gli hanno diagnosticato il cancro piuttosto aggressivo, il glioblastoma,nella regione temporo occipitale sinistra, area deputata alla percezione e all’orientamento spaziale. Dopo la rimozione del tumore, la chemio, la radioterapia e una seconda operazione a distanza di un anno l’uomo – riferisce la rivista scientifica – non ha più avuto allucinazioni e sta bene. La sindrome è stata chiamata Alice nel Paese delle meraviglie perchè l’autore Lewis Caroll soffriva di forti emicranie. (a.mat.)

(ph: shutterstock)