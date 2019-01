«Venezia, report Unesco del Comune è romanzo di fantascienza»

Condividi

Italia Nostra Venezia ha commentato il report che l’Unesco aveva richiesto allo Stato italiano del quale è riuscita a prendere visione. «Ci rammarichiamo – scrivono in una nota – che a Venezia manchi non solo il coinvolgimento dei cittadini ma vi sia anche poca trasparenza in seno al consiglio comunale, dal momento che il report firmato dal sindaco Brugnaro non è stato discusso in Consiglio. Ad una prima lettura sembra un romanzo di fantascienza, in cui si descrive una città utopica, una città perfetta e felice».

Italia Nostra Venezia cita parti del report. «Desideriamo qui in sintesi raccontare una Venezia diversa dai soliti cliché, una Venezia viva e vitale, una Venezia che guarda al futuro senza rinunciare alle proprie tradizioni e che si candida ad essere una delle città metropolitane più attrattive nel panorama mondiale (…) una città che ha saputo reagire al declino e sta rinascendo». Il report poi riferisce anche di un «notevole miglioramento della qualità dell’aria, conseguito e dimostrato da evidenze scientifiche», mentre per il moto ondoso si sostiene che con il progetto “Onda zero” «la Polizia Locale di Venezia ha misurato la velocità di n. 146.561 imbarcazioni e ne ha controllate n. 7.431».

L’associazione commenta: «un velo pietoso è calato sulle multe annullate per incompetenza. Ma un’altra cosa macroscopica salta agli occhi: la riproposizione del progetto dello spostamento della croceristica a Marghera. Il dossier è stato sottoposto all’approvazione del MIBAC: dunque il Ministro dei beni culturali da un lato vuole vincolare il Bacino di San Marco, dall’altro programma di distruggere definitivamente la Laguna. Interessante l’eufemismo: «ripristino funzionale del canale esistente Vittorio Emanuele III», a indicare un escavo ciclopico di una delle aree più inquinate della Laguna. Cosa intendono fare i parlamentari del movimento? Accettare una posizione contraria alle loro dichiarazioni elettorali e non onorare l’impegno con gli elettori?», conclude Italia Nostra Venezia. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)