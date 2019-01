Addio piccolo Julen: trovato morto il bimbo intrappolato nel pozzo

Condividi

Linkedin email

Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo Julen. Dopo 13 giorni infatti i soccorritori sono riusciti a raggiungere il bambino intrappolato in un pozzo a Malaga, ma purtroppo hanno trovato il corpo senza vita. «All’una e 25 di questa notte, le squadre di soccorso sono arrivate nel punto del pozzo dove si trovava Julen ed hanno localizzato il corpo senza vita del piccolo» ha spiegato un portavoce delle autorità locali. Per giorni lunghe e difficili operazioni di soccorso hanno coinvolto ingegneri, minatori e volontari, purtroppo senza poter dare una buona notizia ai genitori del piccolo. Un caso che riporta alla mente quello di Alfredino Rampi, caduto in un pozzo nel a Vermicino nel 1981 e morto dopo 3 giorni. (t.d.b.)

(ph: Shutterstock – Sonia Bonet)