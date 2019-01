Boschi distrutti, Zaia: «pulizia spetterà a Comuni Agordino»

Condividi

Il presidente della Regione Veneto e commissario straordinario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici dello scorso ottobre-novembre 2018, Luca Zaia, ha attribuito con una propria ordinanza ai sindaci dei Comuni bellunesi di Agordo, Alleghe, Canale d’Agordo, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, la funzione di Soggetti attuatori per le «l’attuazione delle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti».

I sindaci, spiega un comunicato della Regione, «dovranno provvedere alla rimozione degli alberi abbattuti ubicati negli ambiti territoriali del rispettivo Comune (….) qualunque sia la proprietà (regoliera, comunale o privata) nonché degli alberi di proprietà comunale eventualmente ricadenti nel territorio amministrativo di altri comuni». «Nelle more dell’eventuale finanziamento che si rendesse necessario», prosegue l’ordinanza del Commissario Zaia, «i Sindaci possono svolgere le attività che competono anche facendovi fronte con proprie risorse di bilancio». I sindaci potranno ovviamente agire “in deroga” sulla base della vigenti normative di Protezione Civile, motivando le decisioni che si rendessero necessario nel periodo emergenziale e dandone comunicazione al Commissario Zaia.

«Comprendo e faccio mie le preoccupazioni dei sindaci per la grave situazione che si è venuta a determinare nelle nostre montagne e assicuro che stiamo lavorando senza soluzione di continuità per affrontare le gravissime ferite che la tempesta perfetta ha inferto a un territorio già fragilissimo e provato – commenta in una nota il commissario Zaia – ma siccome le foreste non si ricreano con le polemiche, a fronte di qualche amministrazione comunale che si è lamentata della tempistica con cui si sta procedendo, ho pensato di dare anche ad altri sindaci quei poteri che consentiranno loro di affrontare direttamente le problematiche in base alla specificità dei territori che amministrano».

«Molti primi cittadini del Bellunese e del Vicentino, con grande senso di responsabilità e mostrando un attaccamento vero e sincero ai cittadini e ai loro territori – prosegue Zaia – mi avevano già chiesto di poter diventare soggetti attuatori, così da ridurre la catena burocratica e rendere più veloce anche l’azione del Commissario. Visto che i risultati si sono mostrati più che positivi, ho pensato bene di nominare Soggetti attuatori, ope legis, anche i sindaci dell’Agordino”.

«Per quanto riguarda spese e finanziamenti – conclude il Commissario – entro una decina di giorni la Regione avrà contezza della disponibilità economica che, come è stato assicurato in più occasioni, sarà sufficiente per effettuare gli interventi di pulizia. Il dott. Stella è costantemente sul territorio e a disposizione dei sindaci e delle comunità montane, con i quali ha un rapporto pressoché continuo». (t.d.b.)