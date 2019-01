Confessa e dice messa, ma non è un vero prete: paese sconvolto

Condividi

Un’intera comunità ingannata, a Torremaggiore, in provincia di Foggia. I fedeli si sono fidati, ma don Alessio Prencipe non era un vero prete. Ha millantato anche di essere un monaco benedettino, ha detto messa e confessato, ma il vescovo ha fatto indagini su di lui e ha scoperto che non aveva mai preso i voti. Non solo falsi medici, quindi, bisogna stare attenti anche ai falsi preti. In una nota dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi, si spiega che il finto prete «è incorso “ipso facto” nella pena dell’Interdetto”‘latae sententiae” stabilita dal Codice di Diritto Canonico. Ciò significa – continua la nota Diocesi – che si è messo nella condizione di non poter ricevere i sacramenti». Prencipe insiste nel dichiararsi monaco, ma non è stato in grado di fornire i documenti circa la sua ordinazione, né i contatti dei suoi superiori. (t.d.b.)

