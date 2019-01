Cortina, rissa tra rampolli vip: «contadina, non sai chi è mio padre»

Condividi

Finirà in tribunale a Belluno nei primi giorni di febbraio una discussione tra giovani rampolli dell’alta società scoppiata in una rissa in discoteca a Cortina il dicembre 2017. I contendenti sono 4, una coppia di Padova e una di Roma, quest’ultima di nobili origini. «Contadina! Tu non sia chi è mio padre. Io ti denuncio, io ti uccido, mi hai rotto un dito» sono alcune delle parole pesanti volate tra due ragazze di 25 e 28 anni che hanno poi coinvolto nella rissa anche i rispettivi fidanzati. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph: Pressmaster – Shutterstock)