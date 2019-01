Cucine bollenti: strani rumori al ristorante, poi la scoperta choc…

Condividi

Strana avventura per un vigilante inglese incaricato dal proprietario del ristorante The Cells di effettuare dei controlli in orario di chiusura. L’uomo ha sentito dei rumori strani provenienti dalla cucina. Pensando ci potessero essere dei ladri, è entrato con fare sospetto. Quello che si è trovato davanti però sicuramente non se lo aspettava. Una donna nuda piegata sui fornelli che faceva sesso con un uomo. Attorno a loro altri uomini con le telecamere. Stavano infatti girando la scena di un film porno. Questo perché il titolare del ristorante dotato di celle aveva affittato alcune stanze a un’impresa, che però non aveva specificato di cosa si occupasse. La figlia del titolare ha definito l’episodio «disgustoso». (t.d.b.)

(Fonte: DailyMail)

(ph: Shutterstock – Kaspar Grinvalds)