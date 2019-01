Il canone d’affitto dello stadio Menti a Vicenza? Zero euro

Condividi

Canone di locazione? Neanche un euro. Il LR Vicenza Virtus non paga nulla al Comune per l’affitto dello Stadio Menti. Questo è ciò risulta dalla concessione firmata l’11 luglio dell’anno scorso da Micaela Castegnaro, vicesegretario comunale, e da Fausto Zavagnin, direttore dell’Ufficio Sport, e, per la società, da Roberto Masiero, storico braccio destro nonché compaesano di Renzo Rosso, nella sua qualità di amministratore delegato. Un atto insomma a cui hanno apposto la loro firma non i due «numeri 1»: il sindaco Francesco Rucco e mr. Diesel.

Con esso il Comune concede al Vicenza per tre anni (la scadenza è fissata al 30 giugno 2021) l’intero complesso dello stadio e cioè campo di gioco, tribune, fabbricati e antistadio. Non è citata specificamente la club house (la proprietà non è comunale? c’entra ancora Pastorelli? è un bene del fallimento?), che comunque è utilizzata dal club e quindi si può presumere faccia parte degli immobili concessi.

Non solo. Il Comune infatti assegna al Vicenza, per lo stesso triennio, anche «la gestione esclusiva della pubblicità visiva e fonica» all’interno del Menti. A titolo gratuito: la società non dovrà un euro alla città su tutti i ricavi derivanti da cartellonistica, pannelli bordocampo e spot fonici. Bei soldi. In passato si era sfiorato il milione di euro a stagione.

La concessione vale solo per la attività sportiva: campionato, Coppa Italia, un allenamento settimanale della prima squadra. Il Comune può autorizzare l’uso del Menti anche per gare della Berretti e per «tutte le altre partite cui partecipi la prima squadra». Renzo Rosso quindi non potrà usare lo stadio per eventi non sportivi, niente insomma musica o spettacolo.

Dopo tutto questo popò di benefici a costo zero, finalmente l’art. 4 della concessione fissa un obbligo a carico del Vicenza. Interessante leggere la formula: «la Società si impegna a proprie spese, nell’arco del triennio, ad effettuare sull’impianto sportivo interventi di manutenzione straordinaria, altrimenti a carico del Comune, per complessivi € 120.000».

In pratica la società dovrà accollarsi il costo delle continue e onerosissime manutenzioni straordinarie del Menti, a fronte delle quali il Comune è costretto a mettere in bilancio ogni anno centinaia di migliaia di euro, fino a una concorrenza di 120 mila euro. Le modalità (paga il Comune e il Vicenza lo rimborsa? o paga direttamente il club?) e le tempistiche di erogazione di questo contributo non sono precisate nell’atto. E nemmeno chi e come deciderà quali sono le opere che si dovrà accollare la società.

Semplificando si può dire che a OTB l’utilizzo del Menti costa solo 120 mila euro, 40 mila all’anno. A buon prezzo, non c’è che dire…

E se i costi delle manutenzioni nel triennio risultassero inferiori al plafond a carico della società? L’ipotesi è assolutamente accademica, sia chiaro, perché si prevedono interventi ben più onerosi per le casse comunali. Comunque, alla fine dell’atto c’è l’articolo 25 (curiosamente molto lontano da quello che prevede il contributo): «il concessionario, qualora tali lavori a conclusione del triennio di concessione siano risultati di valore inferiore … si obbliga a pagare al Comune, a titolo di penale, una somma pari alla differenza». A titolo di penale? Che c’entra? Non si tratterebbe certo di un inadempimento di cui responsabilizzare il Vicenza… Era forse meglio far supervisionare la bozza da un legale prima di firmarla.

È facile prevedere che, con una concessione così favorevole, prima del 2021 il Vicenza non ci penserà assolutamente a avviare il progetto di ristrutturazione del Menti. A Rosso non converrebbe: i ricavi derivanti dall’utilizzo dello stadio sono nettamente superiori ai 120 mila dei costi. Se le cose andassero bene sotto il profilo sportivo, il rapporto entrate-uscite potrebbe arrivare a essere almeno del 300%. Ma è prevedibile che potrebbe essere assai superiore. Biglietti, abbonamenti, diritti televisivi (dalla Serie B in su) e pubblicità, tutte voci attive collegate allo stadio, potrebbero rendere davvero molto di più.

E non si deve dimenticare inoltre che il vecchio Menti ha una capienza, 13.000 posti, che lo omologa a ospitare gare del campionato cadetto. Insomma, non c’è nessuna fretta di rifare l’impianto. La Serie A non è così vicina.

Se ne parlerà nel 2021, forse. La concessione non prevede né il preavviso di disdetta né la proroga tacita. Ci aspettano tre anni di prova.

(ph: shutterstock)