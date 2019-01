Italia’s got talent, due veneti incantano tutti con danza per sordomuti [VIDEO]

Condividi

Lei, Alessandra, è trevigiana, di Conegliano. Lui, Nicola, è vicentino. Entrambi studiano Lingue all’Università di Padova e i casi della vita li hanno portati ad interessarsi alla L.i.s., lingua italiana dei segni. Alessandra per motivi di salute è stata un periodo senza parlare e quindi ha voluto imparare questo linguaggio per poter comunicare, Nicola ha un fratello sordo ed è anche a lui che ha pensato mettendo in scena la canzone “Nessun grado di separazione” della bassanese Francesca Michielin alla trasmissione di Tv8 “Italia’s got talent”. La danza per sordomuti è piaciuta molto ai giudici e al pubblico. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Italia’s got talent)