J-Ax: «Lega ha distrutto l’Italia, ora torna vergine con il sovranismo»

Anche tra i leghisti ci sono «comunisti col Rolex». Lo afferma in un’intervista rilasciata a Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano il cantante J-Ax, ex frontman degli Articolo 31, che coniò quest’espressione assieme a Fedez per indicare chi a parole sta dalla parte del popolo, ma non nei fatti. «Oggi i veri comunisti col Rolex sono anche i destrorsi che fanno gli “amici del popolo”, tipo i leghisti che per vent’anni hanno distrutto l’Italia con Berlusconi e ora si son rifatti la verginità con la keyword “sovranista”» ha detto il rapper. (t.d.b.)

(ph: Stedalle – Shutterstock)