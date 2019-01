«Porto commerciale Chioggia? Rischio danni a spiagge»

Condividi

Gli albergatori di Sottomarina (Venezia), sostenuti anche da Federalberghi Veneto, insorgono in una lettera al consiglio comunale di Chioggia contro il progetto di creare un porto di interscambio con 25 mila container, chiamato Vgate. «È un progetto che rischia di schiantarsi con la violenza di un meteorite davanti alle spiagge di Sottomarina e Isola Verde, nel Veneziano, in un territorio che da vent’anni cresce sul solco della valorizzazione ambientale, del turismo sostenibile». Nella lettera si parla inoltre di «rischio di danni irreversibili per la città d’arte e per il litorale, perché nei progetti quel porto è troppo vicino alle spiagge».

«La stazza delle navi, la diversa provenienza (magari da Paesi dove le norme di sicurezza sono meno stringenti di quelle europee), – proseguono gli albergatori di Sottomarina – potrebbero compromettere la qualità del mare, con il rischio di sversamenti di materiale inquinante». Il turismo è il perno per lo sviluppo e la crescita dell’economia di Chioggia e del suo litorale – aggiunge il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli (in foto) -. Un turismo da sempre rispettoso dello splendido ambiente naturale e paesaggistico-culturale in cui è contestualizzato».

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Imagoeconomica)