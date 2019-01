Processo BpVi, difesa Zonin: «conti sbagliati, nessuna insolvenza»

Condividi

I legali dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin stanno preparando il ricorso in appello a Venezia in merito al processo sul crac. Come riporta Federico Nicoletti sul Corriere del Veneto edizione di Vicenza e Bassano di oggi a pagina 17, la difesa verte sull’insolvenza stabilita dal perito, che secondo gli avvocati ha sbagliato i conti per circa 4,5 miliardi. Secondo i legali di Zonin il patrimonio era in positivo per un miliardo e quindi non c’era insolvenza. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)