Sea Watch, Berlusconi: «47 migranti non sono un problema»

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a L’Aquila per festeggiare i 25 anni del suo partito, ha parlato del caso Diciotti e sull’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini annunciando che gli azzurri voteranno no: «siamo garantisti». Ma sul nuovo caso Sea Watch, la nave ong al largo di Siracusa con 47 migranti a bordo ha detto: «si continua a far credere che l’immigrazione sia il primo problema del Paese. Io non vedo francamente che cosa possa svilupparsi con la discesa di 47 altri migranti che sono in una situazione precaria su una nave con un tempo non buono di fronte alla presenza di oltre 600mila clandestini che sono ancora in Italia che si dovevano inviare al loro Paese». (t.d.b.)