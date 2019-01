Amanti della natura? Ci sono cacciatori che sparano a Bambi

Condividi

Questa è un’invettiva, intrisa di sdegno. C’è un tizio che ha sparato ad un giovane capriolo in un vigneto a Collalbrigo, vicino a Conegliano. La notizia è diventata tale perché si pensava fosse un capriolo albino, rarissimo: ma era ”solo” il figlio di un capriolo femmina albino, grigiastro come i fratelli. La notizia vale lo stesso. Quando il capriolo muore, sa di essere albino? O grigio? O color nocciola? I proprietari del vigneto avevano chiesto al tizio di lasciare in pace gli animali che timidamente si facevano vedere tra i filari. «Questa persona», hanno detto ai giornalisti che si informavano sul cucciolo albino che invece era grigio. Persona? Ma è non è degno del nome persona chi spara ad un cucciolo di capriolo. Questo signore – macché signore: il signore per i cattolici è Gesù, e non c’è di più; nella storia il titolo indica superiorità e rispetto; il sir inglese è un titolo nobiliare – questo non signore, ma tizio e basta punta il suo fucile di cacciatore, domenica scorsa, sulla ”preda”. Che fatica! Che grande caccia! Che lotta e che pericolo! Un tizio buzzurro tronfio della propria vittoria su un cucciolo.

I dettagli sono secondari e interesseranno la legge: forse sparava troppo vicino alle case, forse la sua arma – ipotizzano i proprietari del vigneto – era troppo potente e quindi non consentita. Il tizio buzzurro è stato «segnalato alle autorità», forse avrà delle grane, forse no. Perché la Regione Veneto ama i cacciatori. Ama di sicuro i 46 mila voti che rappresentano. Ma questo tizio cacciatore, quella domenica mattina, ha fatto più danni alla sua categoria che al povero capriolo. Quel colpo di fucile – «abbiamo avvertito nettamente lo sparo» – è un colpo di spugna sui molti tentativi di convincere che i cacciatori sono «amanti della natura», gente equilibrata che tutt’al più ricerca l’equilibrio faunistico, animati da una passione paragonabile ad un hobby qualsiasi. Il tizio che spara ad un cucciolo non ha ragioni. A lui non si può chiedere spiegazione: non saprebbe darla.

Si appellerebbe alla legge, naturalmente, dicendo che non l’ha violata. Infatti la determina della Provincia di Treviso che regolamenta il «prelievo» degli ungulati stabilisce che nella zona di Conegliano possono essere abbattuti due M1 e due Ma. M1, sarà poco poetico, vuol dire cucciolo. Ma è maschio adulto. Bisogna subito denunciare l’abbattimento alle guardie venatorie, e il cacciatore l’ha fatto. Ci sarà ancora da sparare, in provincia di Treviso, perché i «prelievi» consentiti sono in totale 111, di cui 45 caprioli con meno di un anno. E’ circa il 15% della popolazione di caprioli censita, 600-700 capi. La chiamano «caccia di selezione» perché è definita sostenibile, i caprioli l’anno prossimo saranno rimpiazzati dalle nuove nascite. A fine stagione l’ultima verifica si fa con la «mostra dei trofei»: tutti i crani delle prede vengono esibiti, contati, controllati, usati a fini scientifici e statistici, e, per i cacciatori, appunto come trofeo, per le corna. I caprioli con meno di un anno d’età non hanno corna.

C’è un altro aspetto che non piace in questa vicenda così triste da non far passare la rabbia. L’assessore del comune di Collalbrigo Claudio Toppan, pubblica su Facebook mercoledì una fotografia pervenutagli da Giuseppe Zoppè: la madre albina del piccolo ucciso è sana e salva, passeggia nel vigneto innevato assieme ad altri esemplari. «Con queste immagini, dove si individua con difficoltà il nostro amico “bianco” a passeggio con 3 coetanei di colorazione normale, intendo tranquillizzare tutti. La nostra mascotte è in salute, e ad eventuali malintenzionati faccio sapere che noi vigiliamo, state ben attenti, vi controlliamo». Ma che idea è? Che ci si affeziona solo al capriolo albino perché è una rarità? Che diventa la mascotte di Collalbrigo perché in qualche modo fa notizia, mentre i figli o fratelli sono carne da macello? Se un giovane capriolo muore ammazzato, muore lui o muore agli occhi di chi lo vede? Sottotraccia, c’è un pensiero ancora più tremendo: che i cacciatori vogliano il trofeo insolito, l’animale introvabile, l’unicum che diventa saga nei loro roboanti racconti del dopo caccia, materia d’orgoglio, di supremazia da osteria. Non sarebbe il primo caso.

Ai primi d’ottobre dell’anno scorso, nelle prealpi venete attorno a Belluno, il fotografo Luca Zanfron passeggiando con il figlio vide e fotografò – un attimo al volo, poi l’animale scomparve – un capriolo bianco, quindi albino. Disse a Francesco Chiamulera per il «Corriere del Veneto»: «un albino è una rarità assoluta, quasi una leggenda. E’ molto più facile fotografare un lupo, tanto per dire. Il luogo esatto dove l’ho incontrato non lo voglio rivelare. Temo una caccia al capriolo». Se lo sanno, i cacciatori possono scatenarsi: e il capriolo albino è più debole perché più indifeso, con il suo colore non può mimetizzarsi nella vegetazione. Nel settembre 2011 a Frassilongo in val dei Mocheni, provincia di Trento, fu abbattuto un capriolo con larghe chiazze bianche sul mantello, quindi quasi albino. «Un capriolo albino rappresenta un’anomalia nella popolazione degli ungulati, e rara per la verità. Per questo è una preda ambita, anche se il cacciatore punta soprattutto alle corna, un trofeo da esporre alle mostre che vengono allestite annualmente», scriveva il cronista de ”Il Trentino”, attribuendo l’uccisione a Emilio Eccel, cacciatore esperto di Frassilongo.

La preda era riuscita a sfuggire per tre o quattro anni ai cacciatori locali, evidentemente all’inseguimento. Che non si tratti di una bella azione sembra suggerirlo anche una leggenda: chi ammazza un capriolo albino muore entro un anno. Ci fu una petizione indirizzata al sindaco per protestare contro questa uccisione: voleva raggiungere cento firme (Frassilongo ha meno di 400 abitanti), ma via internet la firmarono in 1946. Il tizio che ha ucciso il piccolo capriolo di Collalbrigo si è portato a casa le spoglie. I comunisti mangiano i bambini? Di sicuro i cacciatori mangiano i Bambi. La Regione Veneto ama i cacciatori, perché con le famiglie sono un bacino di 200 mila voti. E ascolta premurosa le proposte di Sergio Berlato, consigliere ex Forza Italia ora Fratelli d’Italia, cacciatore princeps che posta foto di se stesso con esibizione di cadaverini pennuti. La Regione ascolta Berlato e fa figuracce. La prima: la legge regionale numero 18 del 27 giugno 2016 consente il nomadismo venatorio, cioè la libertà per i cacciatori di uccidere al di fuori del proprio comprensorio. Legge dichiarata incostituzionale il 13 luglio 2017, un anno dopo.

La seconda figuraccia: nel gennaio 2017 passa una delibera che consente di multare da 600 a 3600 euro chi «intenzionalmente» disturba i cacciatori durante «l’esercizio venatorio». Delibera sonoramente bocciata dalla Corte Costituzionale nel luglio 2018 un anno e mezzo dopo. Ben prima dell’autonomia, la Regione Veneto fa lavorare (ce n’era bisogno?) la Consulta. E viene presa a pesci in faccia. Forse per questo non propone dubbi sulla pesca.

Ma il presidente Zaia ascolta Berlato, il quale lo ringrazia pubblicamente. Dopo i disastri del maltempo, a inizio novembre, nel Bellunese e nell’Alto Vicentino, erano state sospese caccia e pesca per il 3 e 4 novembre (due giorni!) in tutta la regione. Due giorni senza sparare? Mentre mezzo Veneto era sottosopra e contava i danni… Apriti cielo! Berlato chiede la revoca, che arriva puntuale: in tutto il Veneto, salvo le due zone più colpite, si spara anche il 3 e 4 novembre. E Berlato scrive: «soddisfazione e sincero apprezzamento al presidente Zaia».

(ph: Soru Epotok – Shutterstock)