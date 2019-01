Debiti col Comune? Il sindaco non ti riceve: l’iniziativa nel Veronese

Condividi

Fa discutere l’iniziativa del sindaco di San Giovanni Ilarione (Verona) di non ricevere i cittadini che hanno debiti con il Comune. Come riporta Paola Dalli Cani su L’Arena di oggi Luciano Marcazzan (in foto) spiega che non ritiene corretto offrire servizi a chi è moroso e che invece vuole privilegiare chi è onesto. Il problema del recupero dei crediti deteriorati risale a una sentenza della Corte dei Conti del 2015 e Marcazzan ha affidato il compito a un’azienda privata, ma teme di non vedere mai quei soldi. Inoltre accusa alcuni cittadini di evadere sistematicamente la tassa sui rifiuti. L’opposizione insorge, ma lui tira dritto: «nessun dialogo con chi non paga i debiti». (t.d.b.)