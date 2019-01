Goldin a Treviso, indaga la Guardia di Finanza

Condividi

Le mostre curate da Marco Goldin con la sua società “Linea d’ombra“a Treviso sono finite nel mirino della Guardia di Finanza. Come riporta Il Corriere del Veneto di oggi nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 3, la procura della Corte dei Conti dopo un’esposto dell’ex consigliera comunale Pd Mariastella Caldato, ha infatti inviato la sezione tributaria delle fiamme gialle per acquisire gli atti relative alle mostre tenutesi dal 2016 al 2018 nel complesso museale di Santa Caterina. L’ipotesi contestata è che l’allora sindaco di centrosinistra Giovanni Manildo abbia favorito Goldin concedendogli a titolo gratuito i musei civici per le mostre sull’impressionismo e su Rodin, accollando alle casse di Ca’ Sugana i costi per le bollette e il personale. L’avvocato di Goldin spiega che al momento non risulta indagata la socetà “Linea d’ombra” e che non ha dubbi sulla «regolarità» degli atti del Comune. (t.d.b.)

(ph: Appo92 su licenza Wikipedia creative commons)