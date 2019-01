Menti, Celebron: «concessione, eredità di Variati»

Condividi

Pubblichiamo la precisazione inviata dall’assessore alle attività sportive del Comune di Vicenza in seguito all‘articolo di Gianni Poggi pubblicato ieri su VVox dal titolo “Il canone d’affitto dello Stadio Menti a Vicenza? Zero euro”.

La concessione oggi in atto tra LR Vicenza Virtus e Comune di Vicenza è stata votata dal Consiglio comunale di Vicenza il 3 aprile 2018, con sindaco Variati. (DCC N. 15 DEL 03/04/2018). Nella giunta comunale dell’11 luglio 2018 è stata fatta una semplice voltura (deliberazione N. 108 DEL 11/07/2018), sostituendo il nome Vicenza Calcio Spa con LR Vicenza Virtus. La convenzione, nella sostanza e nei dettagli, resta identica a quella votata nell’era Variati. L’atto ultimo serviva semplicemente a regolamentare la posizione della nuova società che, per completare l’atto di iscrizione al campionato di Lega Pro, necessitava della disponibilità dell’impianto sportivo nel nominativo di LR Vicenza Virtus e non Vicenza Calcio Spa come ereditato dalla procedura giudiziaria. Senza quel passaggio non sarebbe stato possibile regolarizzare la posizione della nuova società nei confronti della Lega Pro mettendo così a rischio l’iscrizione. È quindi chiaro che nella forma e nella sostanza l’amministrazione Rucco ha semplicemente ereditato e volturato un atto già votato dal Consiglio comunale con sindaco Achille Variati. Si chiede pertanto una rettifica allo scritto pubblicato su Vvox dal Gianni Poggi in data 26 gennaio 2019.

Matteo Celebron

Assessore alle attività sportive di Vicenza

Risponde Gianni Poggi: dal comunicato dell’assessore Celebron si deducono tre cose: 1) quanto ho riferito nell’articolo corrisponde esattamente al contenuto della concessione in essere fra Comune di Vicenza e LR Vicenza Virtus. Quindi non è appropriato chiedere una rettifica, perché non c’è nulla da rettificare; 2) prendo atto della precisazione che l’attuale concessione è un “copia-incolla” di quella in precedenza stipulata con il curatore fallimentare De Bortoli dalla Giunta Variati. Se la nuova amministrazione si è limitata a “fotocopiarla”, significa che le andava bene così; 3) sembra di capire infine che la “voltura” (com’è definita dall’assessore) della concessione a nome del LR Vicenza Virtus sia stata fatta, per così dire, in una situazione di “necessità e urgenza” per mettere a disposizione della società uno dei requisiti necessari per la iscrizione al campionato. La tempistica però non convince: il 31 maggio 2018 il Tribunale di Vicenza assegna a OTB un ramo d’azienda della fallita Vicenza Calcio s.p.a., che però non comprende la concessione del Menti. Il rogito notarile dell’acquisto risale al successivo 18 giugno. Gli oltre 40 giorni che intercorrono fra il provvedimento del Tribunale e la firma della concessione (11 luglio) non sembrano concretizzare la necessità e la urgenza addotte dall’assessore. Se anche invece ammettessimo che il “copia-incolla” sia stato motivato dalla fretta, sarebbe stato impossibile in occasione della “voltura” scadenzare ad un solo anno la concessione anziché mantenerla fino al 2021? Così si prendeva tempo per rinegoziarla e si garantiva comunque alla società l’iscrizione.