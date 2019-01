Migranti, Nordio: «chi accoglie non è buono ma rassegnato»

Condividi

Linkedin email

L’ex magistrato trevigiano Carlo Nordio (in foto) in occasione della settimana dei lettori del Giornale ad Abano Terme (Padova) ha parlato del fenomeno dell’immigrazione, concentrandosi soprattutto sulle leggi del mare e sugli scafisti. «La legge del mare non prevede si vadano a salvare al largo delle coste libiche le navi Ong per naufragi programmati da organizzazioni criminali – ha spiegato Nordio -. Evidentemente nei governi precedenti abbiamo fatto accordi per cui ce li teniamo tutti qua, anche se salvati da navi militari straniere. Tutto questo andrebbe spiegato alle autorità religiose, agli italiani, a tutti. I veri poveri restano lì, i migranti che arrivano non sono denutriti».

«I trafficanti – aggiunge – sono intelligenti e spregiudicati, confezionano i gommoni, come si confezionano i pacchi di Natale, mettono dentro due o tre bambini destinati a morire per farci cadere nell’emotività. Noi non li prendiamo perché siamo buoni, ma perché siamo rassegnati». Sul caso Diciotti Nordio pensa che Salvini ne uscirà rafforzato in ogni caso, perché se verrà processato «si andrà a elezioni e farà il boom di voti», se non verrà processato «la sua linea politica sui migranti verrà ufficialmente avallata». (t.d.b.)

(Fonte: Ilgiornale)

(ph: Imagoeconomica)