Over the top: i supereroi sono tra noi? 5 “poteri” che esistono davvero

I mutanti sono tra noi. Forse non avranno poteri spettacolari come quelli degli X-men, ma al mondo esistono individui con doni unici, causati da rare mutazioni genetiche o patologie insolite. Ecco una top 5 dei più curiosi e stupefacenti “super-poteri” realmente esistenti.

Super elasticità

Daniel Browning Smith, del Mississippi, è uno dei contorsionisti più famosi al mondo. Detiene 7 Guinness world record ed è in grado di dislocare braccia, gambe, e girare il busto di 180 gradi. La sua flessibilità è dovuta, almeno in parte, a una rara condizione chiamata sindrome di Ehlers-Danlos, che causa il distacco e l’elasticità dei tessuti connettivi.

Nome in codice: Plastic-man

Super calcolatore

Il newyorkese Scott Flansburg riesce a risolvere i calcoli più velocemente di un calcolatore, un dono che lo ha fatto entrare due volte nel Guinness dei primati, nel 2001 e 2003. Una risonanza magnetica ha dimostrato che quando esegue i calcoli utilizza un’area del cervello solitamente associata al movimento anziché le normali reti corticali.

Nome in codice: Brainiac

Super scheletro

Tim Dreyer, di Johannesburg, in Sudafrica, ha una mutazione che rende le sue ossa molto più dense rispetto alla media umana, permettendogli di uscire indenne da incidenti che farebbero finire il resto di noi al pronto soccorso con gravi fratture. La sua particolare condizione è oggetto di studio da parte dei ricercatori, secondo i quali nelle ossa di Dreyer potrebbe risiedere la cura per l’osteoporosi.

Nome in codice: Unbreakable

Super memoria

L’attrice Marilu Henner ha un dono insolito: è in grado di ricordare in dettaglio tutti i momenti della sua vita. «Posso ascoltare una canzone alla radio mentre guido e rivivere ogni singola volta che l’ho ascoltata», ha spiegato al New York Times. Sembra che Marilu abbia una rara condizione chiamata “ipertimesia”, un disturbo neurologico anche detto “memoria autobiografica superiore” (HSAM).

Nome in codice: Cerebro

Super forza

Liam Hoekstra, undicenne del Michigan ha una rara condizione genetica, per la quale il suo corpo non produce miostatina, proteina che inibisce la crescita muscolare. Liam è più forte di tutti i suoi coetanei senza bisogno di fare alcun allenamento. L’unico inconveniente è che deve mangiare più dei suoi coetanei per “stare al passo” con il suo corpo.

Nome in codice: Strong guy

(Ph. Marvel’s Defenders / Netflix)