«Tav a Vicenza, Rucco sposa progetto Variati e svende interesse cittadini»

In questi giorni si riscontra un ripetersi di articoli su Tav a partire dalla galleria internazionale prevista e non iniziata del traforo Lione/Torino alle notizie sulla tratta Brescia-Verona e fino alla nostra città con il progetto preliminare di Attraversamento di Vicenza (ma è una mezza bugia perché l’attraversamento riguarda mezza città). Il tutto va ricondotto nella cornice del dibattito politico acceso in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni europee. Per i fautori dell’opera, la Tav si deve fare subito e comunque con toni e argomentazioni che fanno venire in mente il comando dato a don Abbondio: ”questo matrimonio non s’ha da fare”.

La Tav anche a Vicenza la vogliono fare, ma come? L’amministrazione Variati è terminata con l’approvazione in Consiglio Comunale del Progetto Preliminare di (semi)attraversamento della Città mentre i banchi della minoranza erano deserti. In campagna elettorale i futuri vincitori delle elezioni auspicavamo modifiche al progetto e soprattutto si richiedeva una progettazione unitaria del territorio cittadino. Ora quella minoranza è diventata maggioranza che ieri si è presentata a Roma per dire sì al progetto Variati limitandosi a concordare una modifica al bacino di raccolta acque e qualche aggiustamento alla viabilità stradale.

Tutto qui? Allora il progetto dell’assessore Cicero, ripresentato in campagna elettorale, che prevede di realizzare la nuova ferrovia in sottoattraversamento della città è regredito a semplice opinione personale, non è più una proposta dell’amministrazione? Il voto di ieri a Roma è un’occasione perduta per Cicero e per chi vuole la realizzazione dei nuovi binari nel rispetto dei cittadini e dell’ambiente. Allora i vicentini devono rassegnarsi a sopportare i disagi per diversi anni di cantiere in mezzo alla città perché i suoi amministratori sono timidi verso Rfi? Sull’Adige di Trento del 12 gennaio 2019 si legge che il Comune e la Provincia stanno concordando con Rfi di realizzare la nuova linea ferroviaria bypassando la città con 12 km di galleria ferroviaria tra Trento nord e Mattarello sud e di interrare i binari storici dalla stazione fino al quartiere Le Albere.

A Verona, si legge sul Corriere del 26 gennaio 2019, la nuova linea verso il Brennero dovrebbe comprendere il passaggio in galleria al di sotto dei quartieri ad ovest della città; ma la notizia più eclatante è che il Comune di Verona per fare passare la Tav sul proprio territorio ha concordato con le Ferrovie dello Stato di ricevere gratis, come compensazione ambientale, l’enorme zona dell’ex scalo Merci di Porta Nuova. Un milione di metri quadri di area ferroviaria saranno trasformati in verde urbano con la denominazione di Central Park. Ma se la Tav è quel volano di sviluppo per il territorio che si vuol far credere che bisogno c’è che il Comune pretenda di ricevere in regalo 100 ettari di area urbana?

Coloro che anche a Vicenza vogliono la Tav abbiano almeno il coraggio di impostare il problema tenendo la schiena dritta senza svendere gli interessi dei cittadini e dell’ambiente anche se le sponde del Bacchiglione sono più deboli delle rive dell’Adige. Per chi non condivide la necessità/priorità di costruire una nuova ferrovia resta ancora una volta la convinzione che la distinzione con quelli che chiedono la Tav comunque e subito ha per base una cultura diversa, una visione del futuro fatta di maggiore qualità della vita e di un diverso modello economico.

Pio Saverio Porelli

(ph: Wikipedia Jollyroger)