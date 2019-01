Torna la neve in Veneto, allerta Regione in montagna

Condividi

La Regione Veneto tramite la protezione civile ha diramato l’allerta per probabili accumuli di 5 centimetri di neve in montagna, nelle zone del Cadore, dell’Agordino, del Feltrino, della Val Belluna e dell’altopiano di Asiago. Le nevicate sono probabili a partire da questa notte fino a martedì 29. In pianura invece previste piogge di modesta intensità a partire dal pomeriggio di domani. La protezione civile invita in una nota a fare attenzione al ghiaccio. (t.d.b.)