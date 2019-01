Treviso, ambiguo annuncio di lavoro: «cerco segretaria con mentalità aperta»

Condividi

Linkedin email

Un annuncio di lavoro quanto meno ambiguo pubblicato su Subito.it da un imprenditore di Montebelluna (Treviso) ha spinto una ragazza di 22 anni ad andare fino in fondo. Come riporta Elena Filini sul Gazzettino di oggi l’annuncio recitava: «cerco segretaria con mentalità aperta». La ragazza ha scritto in privato all’uomo smascherando le sue vere intenzioni: «devi essere disponibile fisicamente». Alle proteste della giovane ha risposto che la sua precedente impiegata ha accettato queste condizioni per 7 anni e ora si sposa. (t.d.b.)

(ph: Shutterstock – Roman Samborskyi)