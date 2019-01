Truffa diamanti, Banca Alto Vicentino: «noi totalmente estranei»

Condividi

Il presidente della Banca Alto Vicentino BCC interviene sul caso della truffa dei diamanti che ha interessato varie zone del Veneto tra cui Verona e Vicenza nei mesi scorsi. «Nessun diamante in cassaforte acquistato per i nostri clienti. Nessun investitore di Banca Alto Vicentino nella lista dei clienti truffati per avere acquistato preziosi, fidandosi di rassicurazioni effimere e inconsistenti. La nostra Banca è una BCC e in quanto tale si tiene lontana da operazioni e da derivati speculativi e dalla cosiddetta finanza creativa» commenta in una nota Maurizio Salomoni Rigon. «In questi giorni – prosegue il presidente di Banca Alto Vicentino Bcc – allo scoppiare dello scandalo dei diamanti abbiamo riscontrato un certo malessere nel nostro territorio e un calo di fiducia verso le banche in genere. Per fortuna le persone sanno ancora distinguere e negli ultimi anni hanno premiato la nostra Banca di credito cooperativo, che ha fatto del concetto di differenza la sua filosofia operativa- continua il presidente. I preziosi per noi? Non sono certo diamanti e pietre di valore, per noi le cose più preziose sono costituite dal nostro patrimonio fatto di persone, soci, clienti, dipendenti e di risorse accantonate con parsimonia nel tempo».

«E ancor più sono per noi preziose oltre misura tutte le realtà culturali, sociali, di volontariato, le parrocchie e le società sportive che nel nostro piccolo contribuiamo a sostenere con iniziative della banca; sempre in ottica di far crescere il nostro territorio – precisa Salomoni -. 15 mila euro per le borse di studio ai giovani e di recente 16 mila euro che sono stati devoluti a 8 associazioni benefiche del territorio per progetti e servizi di pubblica utilità, stornando queste risorse dalle spese per gli omaggi natalizi ai soci della Banca. Sono tante le occasioni che abbiamo durante l’anno per dimostrare che a questo territorio ci teniamo davvero per un totale che supera i 210 mila euro – ricorda il Presidente Salomoni Rigon. Nostri interlocutori sono le Protezioni civili, ma anche la Croce Rossa di Schio, l’Associazione diabetici dell’Alto Vicentino, le Università popolari della nostra zona. Siamo al fianco delle amministrazioni comunali e degli asili d’infanzia per progetti di integrazione per la scuola e per lo sport, finanziando pulmini per anziani e disabili, la ristrutturazione di chiese ed oratori e l’allestimento interno del Teatro Civico di Schio, nell’ambito di un progetto di rinnovamento». Molte le iniziative culturali promosse dalla banca, tra cui il sostegno all’Istituto di cultura cimbra, la manifestazione Made in malga, la mostra dell’artigianato di Marano Vicentino, oltre al progetto “Tutti al… parco” a Schio.