Veneto Banca, giudice a Roma: «Intesa risarcisca»

Potrebbero aprirsi nuovi scenari sul crac dell’ex banca popolare trevigiana Veneto Banca. Secondo quanto riporta Andrea Greco su La Repubblica del 26 gennaio a pagina 20, un giudice di Roma sostiene che Intesa Sanpaolo dovrebbe risarcire una coppia di risparmiatori truffati. Il decreto Salvabanche esenta l’istituto di credito che ha rilevato la parte sana delle ex popolari venete dalle responsabilità, ma l’Arbitro Consob per le controversie finanziarie sosteneva che i due risparmiatori di Potenza che hanno perso 106 mila euro investiti in azioni di Veneto Banca debbano essere risarciti. Dopo il primo rigetto della richiesta di rimborso, i coniugi hanno insistito in tribunale e ora, se questa sentenza venisse confermata, il rimborso da parte di Intesa sarebbe esigibile. Ma la banca ha fatto sapere di non aver ricevuto il provvedimento e che si opporrà. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)